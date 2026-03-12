Juwel des FC Bayern verletzt!

Julius Schamburg 12.03.2026 • 18:15 Uhr Der nächste verletzungsbedingte Rückschlag für den FC Bayern. Ein Youngster, der am Freitag unter Vincent Kompany noch Spielpraxis sammeln durfte, fällt zunächst aus.

David Santos Daiber fällt verletzungsbedingt aus: Der 19 Jahre alte Perspektivspieler des FC Bayern hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und steht dem Verein zunächst nicht zur Verfügung.

Santos Daiber, der vermehrt in der U19 der Münchener zum Einsatz kommt, stand am Freitag beim 4:1 der A-Mannschaft gegen Mönchengladbach im Profikader und durfte in der Schlussphase Spielpraxis sammeln.

FC Bayern: Santos Daiber fällt zunächst aus

Es handelt sich um eine Muskelverletzung im Oberschenkel, nähere Details nannte der Verein zunächst nicht.

Zweimal durfte Santos Daiber schon Profiluft schnuppern. Ende Dezember hatte der portugiesische U19-Nationalspieler unter Vincent Kompany debütiert.