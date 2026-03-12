Juwel des FC Bayern verletzt!

David Santos Daiber fällt verletzungsbedingt aus: Der 19 Jahre alte Perspektivspieler des FC Bayern hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und steht dem Verein zunächst nicht zur Verfügung.
Bayern-Juwel verletzt
Der nächste verletzungsbedingte Rückschlag für den FC Bayern. Ein Youngster, der am Freitag unter Vincent Kompany noch Spielpraxis sammeln durfte, fällt zunächst aus.
Santos Daiber, der vermehrt in der U19 der Münchener zum Einsatz kommt, stand am Freitag beim 4:1 der A-Mannschaft gegen Mönchengladbach im Profikader und durfte in der Schlussphase Spielpraxis sammeln.
FC Bayern: Santos Daiber fällt zunächst aus
Es handelt sich um eine Muskelverletzung im Oberschenkel, nähere Details nannte der Verein zunächst nicht.
Erst am Mittwoch hatte der deutsche Rekordmeister die Diagnosen bei Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala bekanntgegeben. Alle drei „müssen zunächst pausieren“.
Zweimal durfte Santos Daiber schon Profiluft schnuppern. Ende Dezember hatte der portugiesische U19-Nationalspieler unter Vincent Kompany debütiert.
Selbst Bayern-Ikone Thomas Müller hatte Santos Daiber einst zum Staunen gebracht. Nun der verletzungsbedingte Rückschlag.