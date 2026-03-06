Karl nicht zur WM? "Müsste er erklären“

Philipp Heinemann 06.03.2026 • 15:21 Uhr Fährt Lennart Karl mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM? Michael Ballack hat eine klare Meinung zu dem Dauerthema.

Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann den talentierten Offensivspieler Lennart Karl mit zur Weltmeisterschaft nehmen? In Michael Ballack hat der Youngster des FC Bayern einen prominenten Fürsprecher.

„Ich bin jemand, der von ihm zu 100 Prozent überzeugt ist”, sagte der ehemalige Profi der Münchner, der auch als Berater Karls tätig ist. Als solcher sei er zwar „befangen“, meinte Ballack bei Sky.

Aber: Karl habe „eine wahnsinnige Entwicklung im letzten halben Jahr gemacht, sich wahnsinnig schnell adaptiert und sich da auch auf aller höchstem Niveau einen Namen gemacht – durch Top-Leistungen.“

Karl zur WM? Das sagt Nagelsmann selbst

Wer beim FC Bayern eine solche Rolle spiele, sei „automatisch Kandidat“ für das WM-Team. Ob er von einem Verzicht Nagelsmanns überrascht wäre, wurde Ballack gefragt. „Naja, er (Nagelsmann, Anm.) müsste das erklären. Warum oder warum nicht - ganz klar“, betonte der Ex-Spieler.

Der seit Kurzem 18 Jahre alte Karl bringt es bisher auf 30 Profi-Einsätze, wobei ihm sieben Tore und vier Assists gelangen. Zuletzt glänzte er nicht mehr ganz so häufig wie bei seinem umjubelten Start.

„Lennart hatte eine super-stabile Zeit. Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen - auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt“, sagte Nagelsmann jüngst im kicker: „Trotzdem ist er natürlich ein sehr interessanter Spieler.“

Karl müsse zwar kein Stammspieler sein, um für die WM infrage zu kommen: „Aber er muss schon einen gewissen Rhythmus sammeln, bei jungen Spielern geht es viel ums Selbstvertrauen.“

Karl könnte „Umweg“ über U21 nehmen

Wie SPORT1 berichtete, könnte Karl zumindest bei den anstehenden Länderspielen Ende März noch außen vor sein und stattdessen in der U21 auflaufen.