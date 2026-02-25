Nimmt Karl einen Umweg?

Stefan Kumberger 25.02.2026 • 10:05 Uhr In der Offensive des FC Bayern herrscht mittlerweile ein Überangebot. Was für den Trainer ein „Luxus-Problem“ ist, könnte für seine Spieler weniger angenehm werden. Im Fokus: Lennart Karl, der einen Umweg zur WM nehmen könnte.

Für Jamal Musiala war die Partie gegen Eintracht Frankfurt der nächste Schritt in Richtung Normalität. Zum zweiten Mal nach seiner schweren Verletzung durfte er von Beginn an ran und absolvierte eine ordentliche Partie. Allerdings ist weiter Vorsicht geboten. Wie SPORT1 bereits berichtete, soll der Nationalspieler weiter langsam aufgebaut werden. Noch immer wird er regelmäßig im MRT untersucht.

„Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Für mich ist es besser, ein bisschen langsamer reinzukommen und hoffentlich am Ende der Saison besser zu sein. Deswegen bin ich mit den Fortschritten jetzt glücklich“, erklärte Musiala nach dem 3:2-Sieg gegen die SGE.

Musiala als wichtiger Faktor für Karl

Bei aller Vorsicht ist die Tendenz aber klar: Der 22-Jährige dürfte spätestens Ende März wieder voll im Saft stehen. Dann wären die beiden Achtelfinals in der Champions League zwar bereits gespielt, aber es stehen die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana an. Hier will Musiala nicht nur dabei sein, er rechnet sogar damit. Eine Teilnahme an den Partien der DFB-Elf sei realistisch, so der Bayern-Star.

Damit ist klar: Musiala ist auch für die Entwicklung von Lennart Karl ein wichtiger Faktor, der die möglichen Einsatzzeiten des Youngsters beeinflusst. Auf den bayerischen Flügeln sind Michael Olise und Luis Díaz weitgehend gesetzt, die Mitte ist das natürliche Hoheitsgebiet von Musiala. Für Karl wird es also schwerer, sich für den DFB zu empfehlen und auf den WM-Zug aufzuspringen.

Dass er Ambitionen in diese Richtung hat, machte der 18-Jährige im Kicker deutlich: „Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben - nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen. Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren.“ Karl ist also auch klar, dass er die Münchner Bühne braucht.

Sonderrolle für DFB-Youngster?

Die meisten Beobachter sehen die DFB-Nominierung im März zwar als vorentscheidend für den finalen WM-Kader, der Youngster könnte allerdings eine Sonderrolle spielen. SPORT1-Informationen zufolge ist es aktuell eher wahrscheinlich, dass er für die U21 ran muss. Deren sportliche Situation in der EM-Qualifikation ist angespannt. Aktuell liegt das Team von Trainer Antonio Di Salvo drei Punkte hinter Griechenland und darf sich am 31. März gegen die Hellenen keinen Fehler erlauben.