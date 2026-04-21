Die Fußballwelt schwärmt vom FC Bayern

Robin Wigger 21.04.2026 • 21:14 Uhr Der FC Bayern ist das Gesprächsthema Nummer eins - auch bei den "Laureus World Sports Awards". Bei SPORT1 schwärmen die Größen des Sports vom deutschen Rekordmeister.

Am Montagabend war der FC Bayern in Madrid großes Thema. Das lag allerdings nicht daran, dass die Aufreger rund um das Viertelfinal-Duell in der Champions League neu aufgerollt wurden, sondern dass die Münchner unvermeidlich genannt wurden, als es bei den „Laureus World Sports Awards“ um große und inspirierende Leistungen ging.

Bei den Sport-Oscars in der spanischen Hauptstadt schwärmte eine Fußball-Größe nach der anderen vom deutschen Rekordmeister, der am Sonntag seinen 35. Titel in der Bundesliga klargemacht hatte.

„Ich bin sehr beeindruckt von ihnen“, betonte Ruud Gullit, Kapitän der niederländischen Europameistermannschaft von 1988, im Gespräch mit SPORT1 auf dem roten Teppich im Palacio de Cibeles.

Bayern „ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels“

„So wie der FC Bayern derzeit spielt, würde sich jeder auf der Welt den Fußball wünschen“, befand Cafú. Der einstige Weltklasse-Rechtsverteidiger aus Brasilien sieht im FCB „eine Mannschaft, die stets nach vorne schaut, eine Mannschaft, die immer angreift, eine Mannschaft, die keine Angst vor dem Gegner hat, eine Mannschaft, die weiß, dass sie Gegentore kassieren wird, aber auch eine Mannschaft, die weiß, dass sie viele Tore schießen wird.“

Es sei „wunderschön, dem Bayern beim Fußballspielen zuzusehen. Heutzutage ist der FC Bayern für den Rest der Welt ein Vorbild für die Kunst des Fußballspiels.“

Bayern gegen PSG ein vorweggenommenes Finale

Einig waren sich die einstigen Stars auch darin, dass das Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain – das den Laureus Award als Team des Jahres erhielt – in der Champions League ein vorweggenommenes Finale ist.

„Sie treffen auf einen sehr, sehr schwierigen Gegner. Paris hat das beste Mittelfeld. Wenn du das Mittelfeld kontrollierst, gewinnst du meistens. Es wird ein schwieriges, aber wunderschönes Duell. Für mich hätte es das Finale sein müssen“, sagte Gullit. Der Sieger des Aufeinandertreffens werde auch die Champions League gewinnen.

Der frühere französische Nationalspieler Marcel Desailly sagte: „Es ist wirklich aufregend, diesem Halbfinale entgegenzusehen. Die Bayern haben während der gesamten Saison große Beständigkeit gezeigt und die Meisterschaft bereits gewonnen. Doch ihr Gegner ist Paris Saint-Germain, das sich sehr stark präsentiert. Dazu kommt der eiskalte Dembélé, der für das Team den Unterschied ausmacht.“

„Michael Olise ist eine Klasse für sich“

Besonderes Lob erhielt ein Offensiv-Star der Münchner. „Michael Olise ist eine Klasse für sich. Er ist der offensive Motor für Bayern. Es ist einfach unglaublich, wie er den Ball einsetzt“, schwärmte Ex-Weltmeister Desailly: „Und die Disziplin, die er im System an den Tag legt, ist ziemlich beeindruckend. Er gehört zur Spitzenklasse. Ich bin mir nicht sicher, ob er lange bei Bayern München bleiben wird.“

Als SPORT1 nachhakte, wohin es Olise ziehen könnte, wenn seine Zukunft nicht beim FCB liege, meinte Desailly: „Er ist jung, lass die Weltmeisterschaft erst einmal vorübergehen. Das Talent ist so groß – vielleicht in die Premier League? Sie wollen die Besten haben. Er ist einer der Besten.“

Einen möglichen Wechsel zu Real Madrid bezeichnete die portugiesische Legende Luís Figo als „schwierig“, denn Olise „spielt bei einem absoluten Topklub in Europa“.

Ein Transfer zu Real sei nach aktuellem Stand der Dinge „kompliziert“. Für Bayern sei die Verpflichtung 2024 hingegen ein „sehr gutes Geschäft“ gewesen, betonte der 53-Jährige, der einst selbst bei Real aktiv war. Olises Vertrag bei Bayern läuft bis 2029 – ohne Ausstiegsklausel.

Olise Mitfavorit auf den Ballon d’Or

Figo sieht Großes auf Olise zukommen: „Es geht um einen großartigen Spieler, der den Unterschied ausmacht, und er spielt ein unglaubliches Jahr. Deshalb gehört er für mich zu den Favoriten auf den kommenden Ballon d’Or – nicht in Zukunft, sondern jetzt. Für alle Fußballfans, die guten Fußball mögen, ist es eine Freude, ihm zuzusehen.“

Sollte sich Figos Prognose bewahrheiten, könnte Olise bei der Weltfußballer-Wahl von France Football von Gullit auf die Bühne geholt werden. Der Niederländer, früher unter anderem bei der AC Mailand und dem FC Chelsea aktiv, moderierte die Veranstaltung im Vorjahr und sieht in Lamine Yamal die größte Konkurrenz: „Aber Olise macht einen exzellenten Job.“

Gut möglich, dass auch bei der nächsten Ausgabe der Laureus World Sports Awards der FC Bayern und auch Olise (wieder) im Mittelpunkt stehen. Sollte die Saison erfolgreich zu Ende gehen, wären die Münchner sicher ein würdiger Nachfolger von PSG als Team des Jahres.