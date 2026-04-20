Ballon d'Or für Bayern-Star? "Nicht in Zukunft, sondern jetzt"

Niklas Senger , Robin Wigger 20.04.2026 • 15:06 Uhr Luís Figo gerät bei Michael Olise erneut ins Schwärmen. Der einmalige Weltfußballer und Ballon-d'Or-Gewinner traut dem Bayern-Star schon jetzt Ähnliches zu.

Michael Olise sorgt beim FC Bayern auch in dieser Saison für regelmäßiges Staunen. Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 hat sich der 24-Jährige zu einem Spieler von Weltformat entwickelt.

Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Laureus World Sports Awards geriet nun auch der frühere Weltfußballer Luís Figo ins Schwärmen.

Angesprochen auf den Bayern-Star sagte Figo: „Es geht um einen großartigen Spieler, der den Unterschied ausmacht, und er spielt ein unglaubliches Jahr. Deshalb gehört er für mich zu den Favoriten auf den kommenden Ballon d’Or – nicht in Zukunft, sondern jetzt.“

Figo mit Lobeshymne auf Olise: „Eine Freude, ihm zuzusehen“

Neben individuellen Leistungen führte der Portugiese dabei auch die Erfolge der Bayern an, die „bei der Vergabe des Ballon d’Or eine große Rolle“ spielen. „Für alle Fußballfans, die guten Fußball mögen, ist es eine Freude, ihm zuzusehen“, führte Figo aus.

Allein in dieser Saison erzielte Olise wettbewerbsübergreifend 18 Tore und bereitete 29 Treffer vor. Leistungen, die den französischen Nationalspieler zuletzt auch immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Liverpool in Verbindung brachten.

Während Sportvorstand Max Eberl einen möglichen Wechsel jüngst erneut klar ausgeschlossen hatte, sieht auch Figo einen Transfer zu seinem Ex-Klub Real als eher unwahrscheinlich an. „Es wird schwierig, er spielt bei einem absoluten Topklub in Europa“, meinte der 53-Jährige und beschrieb die Situation, jetzt nach Madrid wechseln zu wollen, als „kompliziert“. Für Bayern sei die Verpflichtung 2024 hingegen ein „sehr gutes Geschäft“ gewesen.

Gullit trauert um verpasstes CL-Finale zwischen Bayern und PSG

Erst vor rund einer Woche hatte Figo Olise bei einer Veranstaltung gelobt: „Er hat die Qualität, für jeden Verein der Welt zu spielen – egal ob Real Madrid oder irgendein anderer.“

Erneut unter Beweis stellen müssen wird Olise seine Fähigkeiten wohl spätestens im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai). Ein Duell, das laut Ikone Ruud Gullit eigentlich im Finale hätte stattfinden sollen.