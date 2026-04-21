FC Bayern: Max Eberl reagiert auf Geraune um Michael Olise

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger , Robin Wigger 21.04.2026 • 11:04 Uhr Beim FC Bayern gilt Michael Olise als unverkäuflich. Zum zunehmenden Gerede, dass den Münchnern dennoch ein Abschied des Superstars droht, hat Sportvorstand Max Eberl eine klare Meinung.

Sportvorstand Max Eberl lassen die Stimmen, die dem FC Bayern einen baldigen Verlust von Offensivstar Michael Olise prognostizieren, kalt.

Er halte es wie Cheftrainer Vincent Kompany, erklärte Eberl auf SPORT1-Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalhalbfinale bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER): „Wir haben unsere Bubble, wir haben unser Vertrauen, wir haben unsere Gespräche. Alles, was um uns herum passiert, das lassen wir ein Stück weit an uns abprallen.“

Ende März hatten die Gerüchte um das Interesse von Real Madrid, Manchester City und dem FC Liverpool Fahrt aufgenommen; von einer möglichen Ablöse in Höhe von 200 Millionen Euro für Olise war die Rede. Doch nach SPORT1-Informationen gilt der 24-Jährige bei den Bayern als unverkäuflich, sein Vertrag läuft noch bis 2029. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Frankreich-Ikone sieht Olise nicht langfristig beim FC Bayern

Dennoch gab es zuletzt Stimmen, die einen Abgang von Olise für wahrscheinlich halten. „Ich bin mir nicht sicher, ob er lange bei Bayern München bleiben wird“, sagte Marcel Desailly am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid auf SPORT1-Nachfrage.

Als SPORT1 nachhakte, wohin es Olise ziehen könnte, wenn seine Zukunft nicht beim FCB liege, meinte der französische Weltmeister von 1998: „Er ist jung, lass die Weltmeisterschaft erst einmal vorübergehen. Ich kenne die Vertragsbedingungen nicht. Das Talent ist so groß, vielleicht in die Premier League. Sie wollen die Besten haben. Er ist einer der Besten.“

Eberl sieht Gerede über Olise auch positiv

Eberl wertet die Aussagen über Olise durchaus positiv: „Erstmal ist es schön, dass so viele Menschen über Michael Olise sprechen, weil das erstmal sagt, dass wir vor eindreiviertel Jahren einen sehr, sehr guten Spieler zum FC Bayern gelotst haben, der hier unter Vinnie und seinem Trainerstab noch mal eine Entwicklung genommen hat.“