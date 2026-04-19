FC Bayern: Schocknachricht betrübt Joshua Kimmich

Philipp Heinemann 19.04.2026 • 20:01 Uhr Joshua Kimmich und der FC Bayern sind wieder Meister - doch eine Hiobsbotschaft betrübt den Mittelfeldspieler.

Joshua Kimmich hat im Moment des Meistertriumphs auch ein paar ernste Töne angeschlagen. Als er nach dem „Partybeauftragten“ des FC Bayern gefragt wurde, wich das strahlende Lächeln einer eher betrübten Mine.

„Eigentlich“, so erzählte Kimmich nach dem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart, der das Meisterrennen entschieden hatte, sei „der Serge“ für die Stimmung verantwortlich. Doch ausgerechnet dieser fehlt nach einer wohl schweren Verletzung seit Kurzem.

„Der fehlt uns natürlich extrem, in der Kabine, auf dem Feld“, sagte Kimmich, der seit Jahren gut mit dem Angreifer befreundet ist, bei DAZN weiter: „Das ist echt ein sehr, sehr großer Verlust.“

Kimmich macht sich nach Gnabry-Ausfall Sorgen

Als Spieler wie als Menschen werde man Gnabry vermissen. Diese Zwangspause werde „uns extrem wehtun. Ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgefangen bekommen.“

In den vergangenen Wochen hatte Kimmich immer wieder betont, wie wichtig es sei, in den entscheidenden Wochen auf alle Leistungsträger zurückgreifen zu können.

Gnabry könnte den Rest der Saison verpassen, inklusive der anstehenden Weltmeisterschaft. Er hatte sich offenbar beim Üben von Elfmetern im Training einen Abriss der Adduktoren im rechten Oberschenkel zugezogen – eine Schocknachricht für die Münchner.

Nach der eingefahrenen Meisterschaft will der FCB auch im DFB-Pokal und in der Champions League noch nach Titeln greifen.