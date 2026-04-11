FC Bayern: Verzicht auf Kane? Kompany nennt spannendes Detail

Maximilian Huber 11.04.2026 • 19:11 Uhr Harry Kane fehlt in der Startelf des FC Bayern beim Gastspiel in Hamburg. Cheftrainer Vincent Kompany verrät, dass er kein unnötiges Risiko eingehen möchte.

Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany hat verraten, dass Top-Stürmer Harry Kane den 2:1-Sieg bei Real Madrid nicht ganz unbeschadet überstanden hat.

Der Engländer hatte im Champions-League-Viertelfinale in Madrid über die volle Distanz auf dem Platz gestanden, nachdem er zuvor mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen hatte. Beim Auswärtsspiel in Hamburg gegen St. Pauli fehlt Kane in der Startelf.

Kompany: „Schonung ist nicht das richtige Wort“

Mit Blick auf das anstehende Rückspiel gegen Real Madrid will Kompany kein Risiko eingehen. „Schonung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er hat schon eine Reaktion gehabt nach dem Spiel. Es ist jetzt nicht ernst für das nächste Spiel, aber wir können jetzt in dieser Phase nicht zu viel unnötiges Risiko eingehen“, sagte Kompany bei Sky und verwies auf die Bedeutung des Stürmers für das Spiel des FC Bayern.

Dass Kane in Madrid über die volle Distanz auf dem Rasen stand, hob der belgische Cheftrainer hervor. „Es war schon super, dass er 90 Minuten durchgehalten hat. Vielleicht werden es nächstes Spiel 120 Minuten, wer weiß – ich hoffe nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir vernünftige Entscheidungen treffen.“