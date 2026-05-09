Leverkusen: Patrik Schick und der Aufschwung zur rechten Zeit

Niklas Trettin 09.05.2026 • 12:01 Uhr In einer bislang enttäuschenden Rückrunde fiel Bayer Leverkusen im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück. Doch im Saisonendspurt kehrt die Hoffnung plötzlich zurück – vor allem dank Patrik Schick.

Munter ging es am vergangenen Samstag in Leverkusen zu, fast wie auf einem Tauschmarkt der guten Gefühle. Erst gaben die Fans, dann gab Patrik Schick zurück – und zwar in einer Währung, die besonders hoch im Kurs steht: Tore.

Schon beim Aufwärmen hatten die Anhänger den Tschechen in die Nordkurve zitiert und ihm eine Urkunde für seinen 100. Treffer im Bayer-Trikot überreicht, den er eine Woche zuvor im Derby gegen den 1. FC Köln erzielt hatte. Später, während der Partie gegen RB Leipzig (4:1), beantwortete Schick die Zuneigung auf seine ganz eigene Art.

Aus den 100 Toren wurden im Handumdrehen 103. Drei weitere Male netzte Schick gegen die Sachsen ein und schob seine Mannschaft gleich um zwei Plätze in der Tabelle nach vorne. Vorbei an der TSG Hoffenheim, vorbei am VfB Stuttgart auf Rang vier. Nach einer durchwachsenen Rückrunde, in der die Rheinländer zuletzt aus den angepeilten Champions-League-Plätzen gerutscht waren, brachte er den Anhängern quasi im Alleingang die Zuversicht zurück. Als Schick in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, erhob sich das Publikum und spendete Applaus.

Rettet Schick die Saison von Bayer Leverkusen?

Verdient hatte sich der 30-Jährige diese Ovationen ohnehin, nicht nur wegen seiner Gala gegen Leipzig. Denn Schick hat in den vergangenen Wochen zu einer Form gefunden, die an beste Zeiten erinnert. In den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen traf er neunmal – seit dem 20. März wird diese Quote in keiner der fünf großen europäischen Ligen übertroffen. Auch in den nationalen Statistiken arbeitete er sich Stück für Stück nach oben und ist mit nun 16 Treffern Dritter der Torjägerliste. Im Schnitt benötigt er 113 Minuten pro Tor – lediglich Harry Kane ist mit einem Treffer alle 67 Minuten noch effizienter.

Das wirkt umso erstaunlicher, wenn man den Jahresbeginn betrachtet. Da lief es für Schick alles andere als rund. Vor allem, weil mit Christian Kofane ein junger Konkurrent heranwächst, der ihm zunehmend Spielzeit streitig macht. In wichtigen Partien wie den beiden Duellen mit dem FC Arsenal hatte Schick das Nachsehen und saß auf der Bank.

Erst die erfolgreiche WM-Qualifikation mit Tschechien Ende März verlieh ihm neuen Schwung. Zweimal behielten die Tschechen erst nach Elfmeterschießen – zunächst gegen Irland, dann gegen Dänemark – die Oberhand und buchten erst zum zweiten Mal seit dem Ende der Tschechoslowakei das WM-Ticket. Seitdem geht es für Schick wieder bergauf – genau zu dem Zeitpunkt, an dem Leverkusen ihn am dringendsten braucht. Jetzt könnte er zum großen Retter in der Not werden.

Leverkusen: Schick bleibt trotz Big Points vorsichtig

Fest steht: Leverkusen blickt auf eine insgesamt verkorkste Rückrunde zurück. Nach einer starken Hinserie war der Double-Sieger von 2024 als Tabellendritter in die kurze Weihnachtspause gegangen. Doch anschließend ging die Konstanz verloren, die Ergebnisse schwankten.

Trainer Kasper Hjulmand sah sich zunehmend mit Kritik konfrontiert, die Mannschaft habe unter seiner Führung keine Entwicklung genommen. Zwischenzeitlich fiel Bayer auf Rang sechs zurück und das große Saisonziel, die erneute Teilnahme an der Champions League, geriet in ernsthafte Gefahr. Erst die überzeugende Leistung gegen Leipzig – womöglich die beste der Saison – brachte neue Hoffnung.

Die Tür ist plötzlich wieder offen – in erster Linie dank der jüngsten neun Tore von Schick. Nun geht es in den verbleibenden beiden Spielen gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV darum, Rang vier zu verteidigen. „Leider hatten wir in dieser Saison viele Aufs und Abs. Aber jetzt ist wirklich alles möglich. Wenn wir so in Stuttgart und dann gegen Hamburg spielen, bin ich sicher, dass wir es in die Champions League schaffen. Wir müssen weitermachen“, stellte Schick klar. Gleichzeitig schwang in seinen Worten Vorsicht mit. Die Frage steht im Raum, ob der Erfolg gegen Leipzig dauerhaft Kräfte freisetzt oder nur ein weiteres kurzes Hoch war.

Bayer: Schick ist jetzt der drittbeste Torjäger der Klubgeschichte

Schick selbst wirkte reserviert. Von überschwänglicher Begeisterung war bei ihm am Samstag nichts zu spüren, stattdessen dominierte verhaltener Optimismus. Zu häufig stellte sich in dieser Saison nach überzeugenden Auftritten Ernüchterung ein, als dass er sich zu großen Worten hinreißen ließe.

Die mangelnde Konstanz ist ein prägendes Muster in Leverkusens Leistungen im Jahr 2026 geworden. So formulierte er zwar den Willen, doch Versprechen vermied er konsequent. „Nach einer super Leistung machen wir kein gutes Spiel“, betonte der formstarke Torjäger. Sein einigermaßen nüchternes Fazit: „Ich glaube, dass jetzt alles offen ist.“

Das Wochenende wird nun zur Bewährungsprobe. Am Samstag (ab 15.30 Uhr im Uhr im LIVETICKER) steht in Stuttgart ein Spiel mit Endspiel-Charakter an. „Wir haben nichts erreicht. Das war ein Schritt. Einer von dreien“, sagte Sportchef Simon Rolfes nach dem Leipzig-Sieg. Trainer Hjulmand argumentierte ähnlich: „Wir haben alles in der eigenen Hand. Das versuchen wir natürlich zu nutzen. Es war eines von drei Spielen.“

Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim sind nun punktgleich – ein enges Rennen, in dem wohl Nuancen entscheiden werden. Dabei setzen sie bei Bayer vor allem auf Schick, der die zuletzt noch gedrückte Stimmung mit seinen Toren vorerst vertrieben hat.