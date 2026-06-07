FC Bayern: Deschamps äußert sich zu Gerüchten uma Michael Olise

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps hat sich anlässlich der Wechselgerüchte um Bayern-Star Michael Olise diplomatisch geäußert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Deschamps reagiert auf Olise-Gerüchte
„Er wird es selbst am besten wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung“, sagte Deschamps der Marca.
Florentino Pérez hatte im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs bei Real Madrid im Falle seiner Wiederwahl ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen neuen Spieler angekündigt. Zwar dementierte er, dass es sich dabei um Olise handelt, doch der englische Telegraph will erfahren haben, dass der französische Nationalspieler tatsächlich das Transferziel der Königlichen sei.
Olise? „Für Bayern wäre es gut, ihn im Team zu haben“
Die Bayern hatten den Offensivstar zuletzt mehrfach für unverkäuflich erklärt. „Wenn ich mich in die Lage von Kompany (Bayern-Trainer, Anm. d. Red.) oder des Bayern-Präsidenten versetzen würde, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten“, ergänzte Deschamps.
Er könne sich vorstellen, „dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält. Es macht mir keine Sorgen, dass er das, was er bei Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft leistet, nicht auch bei anderen Vereinen zeigen könnte. Aber wenn ich das sage, nützt das Bayern nichts“, sagte der 57-Jährige.