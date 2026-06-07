FC Bayern: Deschamps äußert sich zu Gerüchten uma Michael Olise

Maximilian Lotz 07.06.2026 • 16:40 Uhr Bayern-Star Michael Olise stand zuletzt im Zentrum von Spekulationen rund um Real Madrid. Nun meldet sich Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zu Wort.

Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps hat sich anlässlich der Wechselgerüchte um Bayern-Star Michael Olise diplomatisch geäußert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Er wird es selbst am besten wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung“, sagte Deschamps der Marca.

Florentino Pérez hatte im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs bei Real Madrid im Falle seiner Wiederwahl ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen neuen Spieler angekündigt. Zwar dementierte er, dass es sich dabei um Olise handelt, doch der englische Telegraph will erfahren haben, dass der französische Nationalspieler tatsächlich das Transferziel der Königlichen sei.

Olise? „Für Bayern wäre es gut, ihn im Team zu haben“

Die Bayern hatten den Offensivstar zuletzt mehrfach für unverkäuflich erklärt. „Wenn ich mich in die Lage von Kompany (Bayern-Trainer, Anm. d. Red.) oder des Bayern-Präsidenten versetzen würde, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten“, ergänzte Deschamps.