Bayern-Aus? Palhinha meldet sich - SPORT1

SPORT1 19.07.2026 • 21:55 Uhr Stand jetzt muss Joao Palhinha zum FC Bayern zurück. Es gibt aber Transfer-Gerüchte - jetzt spricht er selbst.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass sich die Zeit von Joao Palhinha beim FC Bayern dem Ende zuneigt und die Münchner den Portugiesen gerne noch in diesem Sommer bei einem angemessenen Angebot abgeben würden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Gerüchte gibt es einige, die heißesten Spuren führen bisher zu Premier-League-Klub Aston Villa oder in seine Heimat Portugal zu Benfica Lissabon. Nun hat sich Palhinha selbst zu seinen Wechselabsichten geäußert.

FC Bayern: Was wird aus Joao Palhinha?

„Jetzt gehe ich zurück zu Bayern, wie ihr wisst. Es gab ziemlich viele Gerüchte, aber im Moment bin ich ein Bayern-Spieler“, sagte der 31-Jährige auf Nachfrage von CNN Portugal vor seinem Abflug in Richtung München.

Auf das konkrete Interesse von Benfica angesprochen, entgegnete Palhinha: “Mal sehen. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ich respektiere eure Arbeit, aber ich möchte jetzt nicht reden. Ich werde irgendwann nach Portugal zurückkehren, aber ich weiß nicht, ob es jetzt sein wird.“

Palhinha zurück nach England oder Portugal?

Die Bayern hatten im Sommer 2024 gut 50 Millionen Euro für den 31-Jährigen ausgegeben und brauchen jetzt nach den Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown zwingend weitere Transfereinnahmen. Unter Wert wollen die Münchner den Sechser aber nicht abgeben.

In der vergangenen Saison war Palhinha an Tottenham Hotspur verliehen. Die Spurs vermieden nur knapp den Abstieg aus der Premier League und machten nicht von der Kaufoption für Palhinha Gebrauch.