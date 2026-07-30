FC Bayern: Darum fehlt Alphonso Davies im zweiten Testspiel

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 30.07.2026 • 17:38 Uhr Alphonso Davies fehlt beim zweiten Vorbereitungsspiel des FC Bayern. Grund zur Sorge gibt es offenbar nicht.

Alphonso Davies steht beim zweiten Vorbereitungsspiel des FC Bayern nicht im Kader. Der kanadische WM-Fahrer fehlt gegen den FC Rottach-Egern (hier im LIVETICKER) aus Gründen der Belastungssteuerung, wie SPORT1 erfuhr.

Der Linksverteidiger hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison eine Muskelverletzung zugezogen. Davies reiste zwar zur Heim-WM, letztlich stand der 25-Jährige aber nur für wenige Minuten auf dem Platz.

Durch die Verpflichtung von Nathaniel Brown hat der frisch verheiratete Verteidiger jüngst neue Konkurrenz im Kader erhalten.

Bayern bestreitet noch diverse Testspiele

Die Bayern reisen nach dem Testspiel gegen Rottach-Egern nach Asien, vom 1. bis zum 8. August werden sie sich zunächst auf der südkoreanischen Insel Jeju und dann in Hongkong aufhalten.

Dabei stehen zwei weitere Partien an, erst gegen Jeju (am 4. August) und dann gegen Aston Villa (7. August). Es folgt ein weiterer Testlauf gegen RB Leipzig in München (15. August).