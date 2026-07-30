Testspiel heute live: FC Bayern - Rottach-Egern im Smart-TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.07.2026 • 16:17 Uhr Der FC Bayern trifft im traditionellen Sommer-Testspiel auf den FC Rottach-Egern. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie im Smart-TV, Livestream und Ticker verfolgen können.

Zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee steht für den FC Bayern das zweite Testspiel der Saison auf dem Programm. Am heutigen Abend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) treten die Münchner im traditionellen Freundschaftsspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern an.

Bereits in den vergangenen Jahren testete der FCB gegen das Team aus der Kreisklasse am Tegernsee. Eine Partie, die mittlerweile fest zur Sommervorbereitung des deutschen Rekordmeisters gehört. 2023 gewann der Bundesligist mit 27:0 sowie im Jahr darauf mit 14:1.

Fußball heute live: So können Sie das Testspiel FC Bayern vs. Rottach-Egern verfolgen:

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

FC Bayern: Ulreich – Boey, Minjae, Pavic – Manuba, Palhinha, Chavez, Ibrahimovic – Bischof – Cardozo, Sieb

Auf der Bank nehmen unter anderem Jonas Urbig, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Hiroki Ito und Aleksandar Pavlovic Platz.

Mit Joao Palhinha und Sacha Boey stehen zwei Profis des FC Bayern in der Startelf, die den Klub in diesem Sommer noch verlassen sollen. Sportvorstand Max Eberl machte mehr als deutlich, dass das Duo in München keine Zukunft mehr hat.

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Bayern verlor in Wiesbaden

Der erste Test der Bayern war wohl eher nicht nach dem Geschmack von Vincent Kompany. Eine blutjunge Auswahl des FC Bayern unterlag dem SV Wehen Wiesbaden mit 1:2. Zwei Torwartpatzer, einer von Nachwuchskeeper David Podar-Stiube und einer von Sven Ulreich, ebneten dem Drittligisten den Weg zum Sieg. Zwischenzeitlich glich Tom Bischof vom Punkt für die Roten aus.

Gegen Rottach-Egern dürfte der Münchner Kader wieder etwas prominenter besetzt sein. Die meisten deutschen WM-Fahrer um Kapitän Manuel Neuer, für den es nach eigener Aussage wohl die letzte Sommervorbereitung ist, sowie Joshua Kimmich und Neuzugang Nathaniel Brown haben das Training wieder aufgenommen.

Bayern-Kader wird immer kompletter

Jamal Musiala und Serge Gnabry arbeiten derweil weiterhin individuell an der Säbener Straße.

Auch Alphonso Davies, Minjae Kim und Hiroki Ito mischen wieder voll mit. „Sukzessive wird die Mannschaft jetzt immer kompletter. Wie so oft ist es ein bisschen eine Challenge, aber wir werden das gut meistern und zum Start dann richtig ready sein“, hatte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des ersten Testspiels gegen Wiesbaden gesagt.