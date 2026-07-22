Fußball 2026/27: Alle Termine mit Bundesliga-Start, DFB-Pokal und Supercup zwischen FC Bayern und BVB

SPORT1 22.07.2026 • 13:01 Uhr Die WM ist vorbei, nun beginnt der Countdown für die neue Bundesliga-Saison. Bevor der Ball im Oberhaus wieder rollt, stehen allerdings schon die ersten Höhepunkte im deutschen Vereinsfußball an.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist am Sonntag zu Ende gegangen. Nach rund fünf Wochen voller Nationalmannschaftsfußball richtet sich der Blick damit wieder auf den deutschen Vereinsfußball – bis zum Start der Bundesliga müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden.

2. Bundesliga und 3. Liga machen den Anfang

Deutlich früher geht es in der 2. Bundesliga los. Bereits am Freitag, 7. August, empfängt der VfL Bochum zum Eröffnungsspiel Hertha BSC. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr, der komplette erste Spieltag erstreckt sich bis zum 9. August.

Auch die 3. Liga startet am 7. August in die neue Saison. Dort eröffnen der SV Waldhof Mannheim und Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf um 19 Uhr die Spielzeit. Während sich die Bundesligisten nach der WM noch in der Vorbereitung befinden, geht es im Unterhaus und in der 3. Liga somit bereits drei Wochen vor dem Auftakt im Oberhaus wieder um Punkte.

Pokal und Supercup vor der Liga

Bevor auch die Bundesliga ihren Spielbetrieb aufnimmt, beginnt der DFB-Pokal. 30 der insgesamt 32 Begegnungen der ersten Hauptrunde finden zwischen dem 21. und 24. August statt. Die beiden übrigen Partien werden am 1. und 2. September ausgetragen.

Grund für die beiden späteren Pokaltermine ist der Franz Beckenbauer Supercup. Am Samstag, 22. August, trifft Meister und Pokalsieger FC Bayern im Signal Iduna Park auf Vizemeister Borussia Dortmund. Der erste Titel der neuen Saison wird ab 20.30 Uhr vergeben. Die Pokalspiele der beiden Supercup-Teilnehmer folgen deshalb erst Anfang September.

Kurze Winterpause für die Bundesliga

Aufgrund des späten Saisonstarts ist die Hinrunde bis Weihnachten noch nicht abgeschlossen. Die Bundesliga bestreitet am 20. Dezember ihre letzten Spiele des Jahres und verabschiedet sich nach dem 14. Spieltag in die Winterpause. Die 2. Bundesliga pausiert nach der 16. Runde, die 3. Liga nach dem 18. Spieltag.

Lange dauert die Pause allerdings nicht. Die Bundesliga setzt ihre Saison bereits am Wochenende vom 8. bis 10. Januar 2027 fort, unmittelbar danach folgt am 12. und 13. Januar ein Spieltag unter der Woche. Die 2. Bundesliga und die 3. Liga starten am 15. Januar in das neue Fußballjahr.

Saisonfinale Ende Mai

Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag steigt am Samstag, 22. Mai 2027. Am selben Tag endet die Saison der 3. Liga, die 2. Bundesliga trägt ihre abschließenden Begegnungen einen Tag später aus. Wie gewohnt beginnen am letzten Spieltag alle Partien einer Spielklasse zeitgleich.