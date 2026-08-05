BVB: Interessenten, Deutsch, Wohnung - Karetsas-Vater verrät spannende Details

Vincent Wuttke 05.08.2026 • 10:21 Uhr Konstantinos Karetsas ist das neue BVB-Juwel. Nun verrät sein Vater interessante Details

Seit Montag ist es offiziell: Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Konstantinos Karetsas bekannt gegeben. Der 18 Jahre alte Nationalspieler Griechenlands kommt von KRC Genk und erhält einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Sockelablöse 30 Millionen Euro betragen, bis zu drei Millionen Euro können in Boni wohl noch obendrauf kommen. Nun verrät sein Vater Vaios spannende Details. Der belgischen Tageszeitung HLN verkündete er unter anderem, welche Konkurrenten Interesse zeigten.

Karetsas kommt als Nachfolger von Julian Brandt nach Dortmund, dieser war nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam gewechselt. Für Genk hatte der Grieche (zehn Länderspiele, drei Tore) in der vergangenen Saison 34 Ligaspiele absolviert und dabei elf Treffer vorbereitet.

Karetsas steht im Ruf eines großen Versprechens mit magischem linkem Fuß. Er ist einer der teuersten Transfers der Vereinsgeschichte nach Ousmane Dembélé 2016. Karetsas wird die Rückennummer 19 erhalten. Auch die Nummer 10 wurde dem Juwel angeboten. „Dafür fand er es noch etwas zu früh“, sagte Vater Vaios im Telefongespräch. „Er sagte: ‚Ich bin erst achtzehn, die Zehn wird schon noch kommen.‘ Er wollte sich diesen Druck nicht sofort auferlegen.“ Favorit wäre die 20 gewesen, doch Marcel Sabitzer hat diese beim BVB inne. „Die trägt er in der Nationalmannschaft.“

Karetsas‘ Vater tritt damit auch Spekulationen unter den BVB-Anhängern entgegen, wonach die Rückennummer 10 derzeit freigehalten werde für Said El Mala. Gerüchte über einen Wechsel von El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln nach Dortmund halten sich hartnäckig. Dass der BVB Interesse hat, ist bekannt.

Karetsas-Vater spricht über England-Interessenten

Vaios Karetsas verriet zudem auch, weshalb sein Sohn unbedingt nach Dortmund wollte. „Sie beobachten ihn schon seit drei Jahren. Sie hatten Scoutingberichte aus dem Jahr 2023 vorliegen. Von dem Moment an, als Dortmund auf uns zukam, haben wir sofort signalisiert, dass wir für Verhandlungen offen waren. Sie erfüllten alle unsere Bedingungen: Er passt in das System und die Philosophie des Vereins. Und es ist eine stabile Mannschaft.“

Zahlreiche andere Vereine kassierten demnach Absagen. „Es gab Interesse von den größten Spitzenvereinen Europas. Es gab informelle Kontakte“, sagte der Vater. Vor allem aus der Premier League gab es viele Anfragen. Doch diese hatten aus Prinzip keine Chance. „Mehrere englische Teams, von der Spitze bis zum Mittelfeld, hatten Karetsas im Blick. Dennoch kam ein Wechsel in die Premier League nicht in Frage. Diesen Markt haben wir bewusst gemieden. In seinem Alter hielten wir es nicht für die richtige Entscheidung, nach England zu gehen.“

Stattdessen soll der Teenager nun in Deutschland durchstarten und sich dort an das höhere Tempo und Physis anpassen. „Das wird gewöhnungsbedürftig sein, auch wenn Kos aufgrund seiner Knöchelverletzung Zeit hatte, an seinem Oberkörper zu arbeiten. Er hat mehrere Kilo an Muskelmasse zugelegt, während sein Körperfettanteil niedrig geblieben ist.“

Karetsas versteht schon Deutsch

Auch die Sprachbarriere besteht nicht vollends. Das neue Juwel, das in Genk geboren und aufgewachsen ist, hat bereits Deutscherfahrung gesammelt. „Er hat in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt. Wie wir alle versteht er es mehr oder weniger. Vom Verein bekommt er einen Lehrer. Deutschunterricht war nicht Pflicht, aber er wollte es selbst gerne. Kos hat ein Talent für Sprachen, und Deutsch ist immer ein Pluspunkt. Die Fans schätzen es, wenn man mit ihnen in ihrer Muttersprache kommunizieren kann“, weiß sein Vater Vaios.