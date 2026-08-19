Einordnung ist "Spekulation": Neurologin bei Musiala vorsichtig

SID 19.08.2026 • 13:38 Uhr Neurologin Maria Ilyas-Feldmann warnt vor vorschnellen Schlüssen zu Jamal Musialas "neurologischer Dysfunktion" – und macht dennoch Hoffnung.

Trotz der öffentlichen Entwarnung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala sind die Spekulationen um den gesundheitlichen Zustand des 23-Jährigen weiterhin groß. Angesichts der unvollständigen Informationslage zu Musialas Aussetzern hat Neurologin Maria Ilyas-Feldmann im Gespräch mit dem SID deshalb vor Ferndiagnosen gewarnt.

Zwar könnte es sich bei Musialas sichtbaren Aussetzern in den vergangenen beiden Testspielen mit dem FC Bayern etwa um epileptische Anfälle handeln, aber „aus den öffentlich bekannten Angaben lässt sich keine konkrete Diagnose ableiten“, sagte die stellvertretende Chefärztin der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg.

Nachdem Musiala am Dienstagabend zum zweiten Mal in Folge wegen eines Aussetzers das Spielfeld verlassen hatte, brachte der Profi selbst etwas Licht ins Dunkel. „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind“, schrieb er auf Instagram.

Neurologin: Profisport mit Epilepsie möglich

Wie Ilyas-Feldmann betonte, sei nun „ohne Kenntnis der medizinischen Befunde und der durchgeführten Diagnostik jede weitere Einordnung Spekulation“. Für etwas Klarheit sorgte Ilyas-Feldmann dagegen bei den von Musiala verwendeten Begriffen. „Absence“ seien „Phasen einer eingeschränkten Wahrnehmung oder Reaktionsfähigkeit“. Epilepsie, Ohnmacht, Kreislaufprobleme oder Herzrhythmusstörungen könnten als Gründe dafür infrage kommen.

Doch selbst wenn eine Epilepsie bei Musiala bestätigt werden würde, sei Profifußball gut möglich, betonte die Berliner Neurologin. Immerhin könnten etwa zwei Drittel der Betroffenen mit den richtigen Medikamenten anfallsfrei werden.