FC Bayern: Kane spricht über Musialas Zusammenbrüche

SID 19.08.2026 • 18:45 Uhr Harry Kane spricht über den neuerlichen Zusammenbruch von Jamal Musiala. Der Stürmerstar und auch Jan-Christian Dreesen stärken dem 23-Jährigen den Rücken.

„Es ist natürlich nicht schön, wenn man so etwas sieht. Er ist unser Freund, unser Teamkollege, da ist man frustriert“, sagte der Torjäger bei der Verleihung des Goldenen Schuhs am Mittwoch über die beiden Zusammenbrüche von Musiala in den Testspielen gegen den 1. FC Heidenheim und RB Leipzig.

Kane: „Wir unterstützen ihn zu 100 Prozent“

Er wisse, fügte Kane an, dass Musiala „einfach nur auf dem Platz stehen und so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren will. Aber das heißt: bei ihm zu sein, mit ihm zu reden. Ich weiß, der Klub steht voll hinter ihm, und hoffentlich verbessert sich das mit der Zeit“, sagte der Engländer: „Aber im Moment geht es einfach darum, Jamal das so handhaben zu lassen, wie er es möchte, und wir unterstützen ihn zu 100 Prozent.“

Es sei dei Aufgabe des Klubs, Musiala bei der Rückkehr in die Normalität „zu begleiten“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Der Verein sei „nicht erst seit gestern oder seit vorgestern über die Situation informiert“, sagte der Manager: „Wir hoffen gemeinsam, dass die Stabilität wieder zurückkehrt und er wieder sein altes Spiel zurückfindet.“ Musiala selber gehe „ganz klar mit seiner Situation“ um, sagte Dreesen und wisse um die Perspektive, „dass das medikamentös behandelbar ist“.