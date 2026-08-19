Verlängert Kane beim FC Bayern? Das sagen die Bayern-Bosse

Julius Schamburg , Maximilian Lotz , Niklas Sagner 19.08.2026 • 18:19 Uhr Harry Kane steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Die Bayern-Bosse klären bei der Verleihung des Goldenen Schuhs über den aktuellen Stand der Dinge auf.

Superstar Harry Kane wurde am Mittwoch feierlich als bester Torjäger Europas geehrt. Fragt sich eigentlich nur noch, wann die Tormaschine des FC Bayern seinen Vertrag verlängert.

„Ich glaube, er fühlt sich wohl. Wir sind super happy, dass er bei uns ist“, sagte Sportvorstand Max Eberl den anwesenden Reportern in der Mixed Zone.

Eberl: „Voraussetzungen nicht so schlecht“

„Jetzt gilt es, die Modalitäten zu klären, die beim Fußball halt auch dazugehören. Aber, ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht“, gab sich Eberl zuversichtlich.

Kanes Vertrag in München läuft noch bis 2027. Laut dem Engländer sollen die Gespräche über eine Verlängerung „diese oder nächste Woche“ starten. Beide Seiten seien „entspannt“.

Ähnlich äußerte sich am Mittwoch auch der Vorstandsvorsitzende, Jan-Christian Dreesen: „Wir haben immer gesagt, dass wir das in gemeinsamer Gelassenheit angehen. Das haben wir jetzt auch angekündigt, dass wir das machen. Und dann schauen wir, dass wir das kurzfristig auch hinbekommen“, meinte der 58-Jährige.

FC Bayern will mit Kane verlängern

Klar ist: Die Bayern wollen den Engländer unbedingt halten. „Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben“, hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt gesagt. Kane stehe „beim FC Bayern in einer Linie mit Sturmlegenden wie Gerd Müller oder Karl-Heinz Rummenigge“, lobte Präsident Herbert Hainer.