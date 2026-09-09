Ein vieldiskutiertes Thema

Seit diesem Sommer ist Deniz Undav Kapitän beim VfB Stuttgart. Doch in den ersten beiden Bundesliga-Spielen läuft beim Nationalspieler nur wenig zusammen. Ist die Kapitänsbinde der Grund? Trainer Sebastian Hoeneß reagiert.

Deniz Undav hinkt nach einem holprigen Saisonstart seiner Form leicht hinterher. Der neu auserkorene Kapitän des VfB Stuttgart wartet noch auf seine erste Torbeteiligung in der Bundesliga. Allmählich stellt sich die Frage, ob ihm die Kapitänsbinde vielleicht zur Last wird.

Beim 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln wurde Undav nach 70 Minuten angeschlagen ausgewechselt. „Das ist das Los eines Superstars, dass nach einem 4:1-Sieg über seine Leistung diskutiert wird. Sicher kann er besser spielen, das hat er schon oft gezeigt“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag.

Deniz Undav hat im Sommer die Kapitänsbinde beim VfB Stuttgart übernommen Deniz Undav hat im Sommer die Kapitänsbinde beim VfB Stuttgart übernommen © IMAGO/Jan Huebner

Für Helmes wurde die Kapitänsbinde einst zur Last

Ex-Bundesliga-Stürmer Patrick Helmes zog bei Sky den Vergleich zu seiner Situation beim 1. FC Köln einst: „Als ich dann Kapitän geworden bin, waren da viele Themen abseits des Platzes. Ich habe in der Zeit einfach gemerkt: Für mich ist das too much.“

Helmes schilderte, wie die Verantwortung der Binde seine Form beeinflusste: „Ein Stürmer ist ja grundsätzlich egoistisch und achtet darauf, dass die Quote stimmt, und haut die Bälle rein. Ich hatte eine Quote von neun Spielen und einem Tor. So schlecht habe ich noch nie in meinem Leben gespielt.“

Im Gespräch mit Cheftrainer Christoph Daum legte er damals die Kapitänsbinde nach neun Spieltagen wieder ab. „Als die Binde weg war, ist so Ballast abgefallen. Ich konnte dann wieder frei spielen und habe, glaube ich, noch 16 oder 17 Tore geschossen in den letzten 25 Spielen. Dann war ich wieder der, der ich sein wollte“, gab der 13-malige Nationalspieler preis.

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Hoeneß nimmt Undav in Schutz

Was Undav angeht, ist man in Stuttgart noch entspannt. „So katastrophal wie jetzt hier teilweise die Berichterstattung gewesen ist, hat er auch nicht gespielt“, legte Hoeneß am Dienstag nach, merkte aber auch an: „Er hat jetzt vielleicht nicht an seinem Peak gespielt, aber jetzt auch nicht irgendwie verweigert oder jeden Ball verloren.“

Der 44-Jährige stellte klar: „Er ist ein feiner Kerl, ist unser Kapitän, ist jemand, der das Spiel unglaublich gut versteht und lesen kann, der in der Lage ist, dort sehr gute Impulse auch an mich als Trainer zu geben.“

Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sieht noch keinen Grund zur Aufregung: „Es gibt manchmal Phasen im Leben eines Stürmers, die man überstehen muss. Wir werden auch wieder deutlich bessere Phasen von ihm erleben.“

In der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock hatte der Stürmer noch mit zwei Vorlagen zum 4:0-Sieg maßgeblich beigetragen. Weiter geht es am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League gegen den Königsklassen-Rückkehrer und amtierenden norwegischen Meister Viking FK aus Stavanger.