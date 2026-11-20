Am Freitag kehrt Vincent Kompany zurück auf die Trainerbank des FC Bayern. Vor vier Wochen brach der Belgier auf dem Trainingsgelände der Münchner zusammen.

Vier Wochen nach seinem Zusammenbruch kehrt Vincent Kompany auf die Trainerbank zurück. Der Coach des FC Bayern steht im Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den 1. FC Köln erstmals wieder an der Seitenlinie.

„Ich fühle mich sehr gut und bin glücklich, dass ich wieder bei der Mannschaft bin“, sagte der 40-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag.

Vincent Kompany mit Armschlinge Vincent Kompany mit Armschlinge © IMAGO/Philippe Ruiz

Kompany war am 23. Oktober auf dem Bayern-Gelände am Rande des Trainings der zweiten Mannschaft infolge einer Hirnhautreizung zusammengebrochen und hatte sich dabei seine linke Schulter ausgekugelt. Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen enthüllte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Abendzeitung, dass der Belgier an seiner Schulter operiert wurde. Zur Unterstützung des Heilungsprozesses trägt der Bayern-Coach derzeit eine Armschlinge.

FC Bayern: Kompanys Hirnhautreizung ist ausgeheilt

Nach seinem Zusammenbruch war Kompany in eine Münchner Klinik gebracht und dort sechs Tage lang behandelt worden. Neben der medizinischen Therapie wurde ihm vor allem absolute Ruhe verordnet.

Die Genesung verlief erfolgreich. „Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt. Vincent ist ziemlich gut gelaunt“, hatte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt berichtet.

DEINE MEINUNG

In den vergangenen fünf Pflichtspielen wurde Kompany von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. Seit Montag leitet der frühere Weltklasse-Verteidiger bereits wieder das Training des deutschen Rekordmeisters.

Kompany blickt auf „Schock“ zurück

Rückblickend bezeichnete Kompany die vergangenen Wochen als „einen guten Prozess“, auch wenn der Vorfall zunächst „ein Schock“ gewesen sei.

Er habe infolge einer Virusinfektion „nicht genügend auf meinen Körper gehört“, sagte Kompany: „Dann versucht man ganz schnell, die Ruhe zu finden, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und einfach zu warten, bis man die Ergebnisse hat. Und das war auch ein sehr positiver Prozess. Alle Tests, die ich danach gemacht habe, waren sehr positiv. Ich bin sehr gesund.“

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