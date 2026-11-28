Der neuerliche Muskelfaserriss von Jamal Musiala birgt für den FC Bayern auch abseits des Sportlichen einige Gefahren. Die Aussagen von Max Eberl in Hamburg sind vor diesem Hintergrund interessant.

Manchmal ist es im Fall Jamal Musiala durchaus ratsam, die Aussagen der Protagonisten einfach mal so stehen zu lassen und nicht sofort nach einer zweiten Bedeutungsebene zu suchen.

Als Max Eberl am Samstag in Hamburg bei Sky von einer „menschlichen Tragödie“ sprach und erklärte, dass man Musiala nun Ruhe gönnen wolle, wurde das mancherorts als Appell verstanden. Im Kontext der vergangenen Tage lag für manchen die Vermutung nahe, dass sich der Sportvorstand mit seinen Worten auch an Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gerichtet haben könnte.

Max Eberl in Hamburg Max Eberl in Hamburg © IMAGO/Jan Huebner

Doch Eberl ging es um nichts anderes als um das, wovon er sprach: Ruhe für Jamal Musiala.

Wie sehr der Sportvorstand darum bemüht ist, wurde auch nach der Partie in Hamburg deutlich. Denn dem FC Bayern droht im Fall Musiala die nächste unangenehme Debatte. Eine, deren Aufkommen Eberl ganz offenkundig verhindern möchte.

Wie viel bekommt Jamal Musiala von der Debatte mit?

Nach SPORT1-Informationen hatte Musiala bereits nach seinem Comeback gegen den 1. FC Köln Schmerzen verspürt. Der 23-Jährige wollte allerdings unbedingt auch bei der Champions-League-Partie in Lille dabei sein. Auch andere Medien berichteten darüber.

Neben dem persönlichen Ehrgeiz soll dabei auch das Bedürfnis eine Rolle gespielt haben, den Diskussionen um seine Person auf dem Platz etwas entgegenzusetzen.

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Interessant ist in diesem Zusammenhang die zeitliche Abfolge. Vor dem viel beachteten Interview von Rummenigge bei Sky hatte es noch geheißen, Musiala bekomme von den öffentlichen Diskussionen um seine Person so gut wie nichts mit. Nach dem Interview soll die öffentliche Debatte durchaus Einfluss auf sein Handeln gehabt haben.

Das eine muss dem anderen nicht zwingend widersprechen. Bemerkenswert ist die Entwicklung dennoch. Vor allem aber lässt die Schilderung der Vorgänge rund um Musialas Comeback verschiedene Lesarten zu.

Hat sich Jamal Musiala zu viel zugemutet?

Hat sich ein junger ehrgeiziger Fußballer womöglich zu viel zugemutet? Oder haben die Bayern angesichts ihrer personellen Probleme die Rückkehr ihres Stars zu sehr forciert beziehungsweise ihn in seinem Tatendrang nicht ausreichend gebremst?

Und natürlich ließe sich aus der zeitlichen Abfolge der Ereignisse auch die Erzählung entwickeln, dass ausgerechnet die deutlichen Worte Rummenigges den Druck auf Musiala derart erhöht hätten, dass dieser sich zu einer verfrühten Rückkehr auf den Platz habe hinreißen lassen.

Ob eine dieser Lesarten den tatsächlichen Vorgängen gerecht wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Auch lässt sich aus dem erneuten Muskelfaserriss nicht zwangsläufig ableiten, dass das Comeback zu früh erfolgte.

Klar ist allerdings: Die beiden letztgenannten Erzählungen wären für den FC Bayern ausgesprochen unvorteilhaft. Zumal sich eine Diskussion darüber, ob der Klub seiner Fürsorgepflicht gegenüber dem Spieler ausreichend nachgekommen ist, nur allzu leicht mit den Debatten der vergangenen Tage verbinden ließe.

Kein genauer Ansatz, „wo irgendwas verkehrt gelaufen ist“?

Vor diesem Hintergrund waren die Aussagen Eberls nach dem Hamburg-Spiel durchaus aufschlussreich. Auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Diskussion und Musialas Comeback angesprochen, sagte der Sportvorstand: „Also das kann ich gänzlich ausschließen. Diese öffentliche Diskussion war öffentlich. Trotzdem haben wir intern unsere Abläufe. Wir haben alle Protokolle gemacht. Es ist passiert. Ich kann jetzt keinen genauen Ansatz finden, wo irgendwas verkehrt gelaufen ist.“

Bemerkenswert war, wie sehr Eberl im weiteren Verlauf seiner Antwort in der Mixed Zone auch darauf bedacht war, den Spieler zu schützen.

Dass Musiala jeden Tag alles dafür tue, um möglichst schnell wieder auf den Platz zurückzukehren und den Menschen Freude zu bereiten, sei „ein unfassbar toller Charakterzug“, sagte Eberl und schob hinterher: „Heißt nicht, dass er irgendwas negiert hat oder was nicht beachtet hat. Es ist halt jetzt passiert.“

Eberl: „Das ist der richtige Weg“

Es war dem Sportvorstand anzumerken, dass er weder dem Spieler einen Vorwurf machen noch Zweifel an der Arbeit seiner medizinischen Abteilung aufkommen lassen wollte. Auch der These, dass die öffentliche Debatte um Musiala dessen Rückkehr ungut beschleunigt haben könnte, trat er entschieden entgegen.

Eberl bediente in seiner Antwort also gleich mehrere Aspekte einer Diskussion, die er eigentlich gar nicht erst aufkommen lassen möchte. Das ist aus Sicht eines Sportvorstands nur allzu verständlich. Er dürfte sehr genau wissen, welche Eigendynamik eine solche Debatte angesichts der aktuellen Gemengelage beim FC Bayern entwickeln könnte.

„Deswegen glaube ich auch, jetzt dieses Mal wirklich resetten und wirklich mal auch dem Jungen diesen Raum, diese Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal jetzt mal abzuschalten. Ich glaube, das ist der richtige Weg“, sagte Eberl schließlich.

Dass er Musiala nun vor allem Ruhe gönnen möchte, ist die menschliche Ebene. Dass er das Aufkommen einer weiteren Debatte möglichst verhindern möchte, ist auch aus seiner Funktion heraus nachvollziehbar. Das eine bedingt in diesem Fall das andere.

Doch wie schwierig es geworden ist, im Fall Musiala selbst einen rein sportmedizinischen Sachverhalt von vereinspolitischen Diskussionen zu entkoppeln, zeigt sich auch daran, welche Fragen ein Muskelfaserriss beim FC Bayern mittlerweile aufwirft.

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