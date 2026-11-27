Tim Kleindienst steht bei Borussia Mönchengladbach vor seinem Comeback. Die Fohlen erhoffen sich von ihm einen ähnlichen Effekt, wie ihn Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ausgelöst hat. Ausgerechnet gegen die Hanseaten könnte der Stürmer nun zurückkehren.

Was Niclas Füllkrug für Werder Bremen ist, soll Tim Kleindienst für Borussia Mönchengladbach wieder werden: eine Lebensversicherung. Ausgerechnet im direkten Duell mit den Hanseaten am Freitag könnte der Kapitän der Fohlen nach wochenlanger Leidenszeit sein Comeback feiern und in den Kader zurückkehren.

Auch wenn sich Trainer Alexander Blessin am Donnerstagmittag nicht in die Karten schauen lassen wollte: Die Hoffnungen, die beim Bundesliga-Tabellenletzten mit seiner Rückkehr verbunden sind, könnten kaum größer sein.

Bei Werder Bremen könnte Tim Kleindienst sein Comeback feiern Bei Werder Bremen könnte Tim Kleindienst sein Comeback feiern © IMAGO/STEINSIEK.CH

Kleindienst erlebt Saison zum Vergessen

Für Kleindienst ist die bisherige Saison eine zum Vergessen. Mit gerade einmal vier Pünktchen nach zehn Spieltagen steht die Borussia am Tabellenende – und auch für den 31-Jährigen persönlich hätte es kaum schlechter laufen können.

Muskuläre Probleme zum Start in die Spielzeit, ein 0:3 gegen RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt, eine große Diskussionen auslösende Mitspieler-Schelte nach der 3:4-Pleite gegen Elversberg am zweiten Spieltag und dann auch noch eine Gelb-Rote Karte, gefolgt von einem Muskelfaserriss.

Immerhin: Seit dieser Woche steht Kleindienst wieder im Mannschaftstraining.

Blessin dämpft und schürt die Erwartungen

„Zwei harte Nackenschläge“ seien das gewesen, erklärte Blessin. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Partie gegen Werder Bremen versuchte der Fohlen-Coach deshalb die Erwartungen an seinen Kapitän zu dämpfen: „Das ist auch schwierig für den Kopf zu verarbeiten.“

Kleindienst sei zwar noch nicht in der Lage, eine „Halbzeit oder 20 Minuten durchspielen zu können“, aber ihn für „vielleicht die letzten zehn oder 15 Minuten“ reinzuwerfen, sei denkbar. „Als Exit, als Turm“, meinte Blessin und unterstrich noch einmal die Bedeutung von Kleindienst: „Diese Art von Spieler haben wir so einfach nicht im Kader.“

DEINE MEINUNG

77 Tage nach seinem bislang letzten Auftritt für die Gladbacher könnte Kleindienst nun also als eine Art Hoffnungsträger zurückkehren. Und dabei aus nächster Nähe Anschauungsunterricht von jenem Mann bekommen, der als Vorbild für sein eigenes Comeback dient.

Blessin zieht Füllkrug-Parallele

Dass die Personalien Füllkrug und Kleindienst dieser Tage in Gladbach in einem Atemzug genannt werden, kommt nicht von ungefähr.

„Und da verweise ich auch nochmal auf die Thematik Bremen, was da passiert ist mit Füllkrug. Und ich sehe da ihn in einer gleichen Position. Von der Qualität her auf jeden Fall“, so Blessin bereits in der vergangenen Woche.

Was eine Rückkehr eines erfahrenen Torjägers bewirken kann, bekommen die Gladbacher derzeit in Bremen eindrucksvoll vor Augen geführt.

Als Füllkrug zu seinem Heimatklub zurückkehrte, dürften wohl die wenigsten damit gerechnet haben, dass der mittlerweile 33-Jährige den Bremern in diesem Ausmaß weiterhelfen würde.

Doch Füllkrug belehrte seine Kritiker eines Besseren. In zwölf Pflichtspielen kommt der Angreifer auf sagenhafte 13 Tore und eine Vorlage. Eine Wahnsinnsquote! Statt des sicher geglaubten Abstiegskampfs schielen die Bremer sogar nach Europa. Vor allem auch dank der Entwicklung ihres Stürmers, die in Gladbach Begehrlichkeiten weckt.

Gladbach braucht seine Lebensversicherung

Denn was Füllkrug den Bremern gibt, fehlt den Fohlen seit geraumer Zeit. Gladbach braucht einen Anführer. Einen, der vorangeht, seine Mitspieler mitreißt, Selbstbewusstsein und Erfahrung einbringt. Und vor allem einen, der im entscheidenden Moment weiß, wo das Tor steht.

Dass Kleindienst all das verkörpert, hat er in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In seiner ersten Saison (24/25) am Niederrhein sammelte der Angreifer in 31 Bundesliga-Einsätzen satte 25 Scorerpunkte (16 Tore, neun Vorlagen) und war DIE Lebensversicherung der Fohlen.

Umso brutaler liest sich die Bilanz seiner anschließenden Leidenszeit. In der vergangenen Spielzeit stand Kleindienst in vier Kurzeinsätzen in Pokal und Bundesliga insgesamt gerade einmal zehn Minuten (!) auf dem Platz.

In den vergangenen 566 Tagen absolvierte der Stürmer lediglich 222 Pflichtspielminuten – also nicht einmal drei volle Spiele. Wie schnell kann ein Spieler nach einer derart langen Leidenszeit wieder zu alter Stärke finden?

Auch auf diese Frage hat Füllkrug in den vergangenen Monaten eine eindrucksvolle Antwort geliefert.

Auch beim DFB gibt es Parallelen

Und die Gemeinsamkeiten der beiden Mittelstürmer reichen noch über den Vereinsfußball hinaus.

Dass Kleindienst einst auch in der Nationalmannschaft auf Anhieb funktionierte, gerät angesichts seiner langen Verletzungshistorie beinahe in Vergessenheit. In sechs Länderspielen erzielte der Gladbacher vier Tore.

Bei seinem bislang letzten Auftritt im DFB-Trikot im März 2025 steuerte er beim 3:3 im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien einen Treffer und eine Vorlage bei.

Aktuell dürfte die Nationalmannschaft für Kleindienst kein Thema sein. Zumindest keines, das man angesichts seiner sportlichen Situation öffentlich bemühen würde.

Doch auch Füllkrug schien nach seinem Wechsel nach England zwischenzeitlich weit von einer Rückkehr in die DFB-Elf entfernt. Noch im Sommer war ein Comeback in der Nationalmannschaft nahezu undenkbar.

Niclas Füllkrug feierte im November dieses Jahres sein DFB-Comeback in Serbien Niclas Füllkrug feierte im November dieses Jahres sein DFB-Comeback in Serbien © IMAGO/Kirchner-Media

Seine beeindruckende Bilanz im Werder-Trikot aber katapultierte ihn zuletzt zurück in den Kader von Jürgen Klopp.

Wie schnell sich die Dinge im Fußball doch ändern können.

Kann Kleindienst Gladbach aus der Krise führen?

Freilich wäre es vermessen, von Kleindienst nach seiner langen Ausfallzeit auf Anhieb eine ähnliche Torquote wie die von Füllkrug zu erwarten.

Vielmehr wird sich zunächst die Frage stellen, wie fit der 31-Jährige tatsächlich ist und wie schnell er den Fohlen in ihrer prekären sportlichen Situation weiterhelfen kann.

Doch gerade in einer Saison, in der für Kleindienst und die Borussia bislang so ziemlich alles schiefgelaufen ist, sehnen sie sich am Niederrhein nach einer Geschichte wie der von Füllkrug in Bremen.

Einem abgeschriebenen Torjäger, der wieder zu alter Stärke findet. Einem Hoffnungsträger, der die in ihn gesetzten Erwartungen sogar übertrifft.

Ausgerechnet gegen Füllkrug könnte Kleindienst nun das erste Kapitel seiner eigenen Comeback-Geschichte schreiben.

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