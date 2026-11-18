Nach den Aussagen von Jürgen Klopp zur Taktik des FC Bayern vor einigen Wochen meldet sich jetzt Herbert Hainer zu Wort. Der Bayern-Präsident zeigt wenig Verständnis für die Äußerungen des Bundestrainers.

Jürgen Klopp sorgt mit der deutschen Nationalmannschaft wieder für Begeisterung. Nach dem überragenden 5:0 gegen die Niederlande in der Nations League, ist die Stimmung rund um das DFB-Team groß.

Auch abseits der Spiele kommt Klopp mit seiner lockeren Art meist gut an – wenn nicht überall. Seine Aussagen am Rande des Champions-League-Duells des FC Bayern gegen den FC Arsenal zur Taktik der Münchener sorgten für Ärger.

Herbert Hainer zeigt Unverständnis für Jürgen Klopp Herbert Hainer zeigt Unverständnis für Jürgen Klopp © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Weder ich persönlich noch wir im Klub hier haben diese Aussagen zur Taktik unserer Mannschaft verstanden“, sagte Präsident Herbert Hainer im Interview mit t-online.

Hainer will persönliches Gespräch mit Klopp suchen

Ein größeres Fass in der Öffentlichkeit aufmachen, wolle er jetzt auch nicht mehr: „Ich brauche aber keine Jahreshauptversammlung, um Jürgen Klopp zu sagen, was ich gut und was ich weniger gut finde. Das sage ich ihm, wenn dann persönlich, wir kennen uns ja.“

Hainer reagierte mit seiner Kritik am Bundestrainer damit auf dessen Aussagen aus der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal.

„Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht“, erklärte Klopp bei DAZN und hinterfragte dabei insbesondere die ungewöhnlich tief stehende Rolle von Harry Kane.