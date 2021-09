Champions League: BVB siegt bei Besiktas - Bellingham überragend

MARCO REUS: Der Kapitän ging in der hitzigen Atmosphäre voran, dirigierte und führte seine Mannschaft. In der 28. Minute hätte der fleißige Antreiber allerdings nach schöner Vorarbeit von Haaland und Brandt treffen müssen – er scheiterte aber an Keeper Destanoglu. Insgesamt aber ein ordentlicher Auftritt. SPORT1-Note: 2,5