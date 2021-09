Champions League: BVB - Sporting Lissabon LIVE in TV, Stream & Ticker

Verzichten muss der BVB auf Erling Haaland. Der Torjäger fehlte schon bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach aufgrund von muskulären Problemen und setzte auch beim Abschlusstraining am Montagabend aus. Dafür kehrt der zuletzt angeschlagene Kapitän Marco Reus in die Startelf zurück. Reus fehlte wegen einer Kapselreizung im Knie beim Auswärtsspiel in Gladbach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)