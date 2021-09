Champions League: Das sind die Helden der Young Boys Bern um Trainer David Wagner

Ein Grund für das bislang eher mäßige Abschneiden der Mannschaft, die in den vergangenen vier Spielzeiten immer Meister in der Schweiz wurde, dürfte die Abwesenheit von Starstürmer Jean-Pierre Nsame sein. Der Kameruner verletzte sich am Ende der vergangenen Saison schwer und wird dem Team von Ex-Schalker Wagner noch auf unbestimmte Zeit fehlen. Nsame kam in der vergangenen Saison auf 19 Tore in 30 Ligaspielen.