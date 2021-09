PSG: Lionel Messi gegen Manchester City mit erstem Tor - endlich angekommen?

Es lief die 74. Minute im Champions-League-Duell von Paris Saint-Germain und Manchester City. Messi bekam den Ball an der Mittellinie und marschierte los. In seiner unnachahmlichen Art dribbelte er in Richtung Strafraum, spielte einen Doppelpass mit seinem Teamkollegen und setzte den Ball von der Strafraumgrenze mit seinem starken linken Fuß gefühlvoll zum 2:0-Endstand ins obere rechte Toreck. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)