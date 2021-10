Champions League, Chelsea: Edouard Mendy überragt - und fehlt beim Ballon d'Or

Am vergangenen Samstag mutierte Mendy gegen den FC Brentford dann endgültig zum Hexer und sorgte vor allem in der Schlussphase mit überragenden Paraden in Serie dafür, dass die Blues den 1:0-Sieg über die Zeit zitterten und die Tabellenführung verteidigten. In den bisherigen sieben Premier-League-Spielen wehrte er überragende 89 Prozent der gegnerischen Torschüsse ab.