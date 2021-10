Champions League: Hernández steht vor Bayern - Lissabon im Blickfeld

Ursprünglich sollte er am Dienstag vor dem Strafgericht in Madrid erscheinen. Um ihm einen medialen Spießrutenlauf zu ersparen, reiste der Franzose nach Absprache bereits am Montag in die spanische Hauptstadt, erschien um 11.30 Uhr am Gericht und flog am gleichen Abend zurück nach München. Deshalb konnte er am Dienstagvormittag im Abschlusstraining an der Säbener Straße mitwirken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)