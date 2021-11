Borussia Dortmund: Wie gefährlich wird das Aus für Marco Rose?

Erstmals seit der Saison 2017/2018 verpasst der Pott-Klub das Achtelfinale der lukrativen Königsklasse und spielt nur in der Europa League. Im Herbst 2017 schied man zuletzt in der Vorrunde aus und rettete sich nur mit zwei schmeichelhaften 1:1-Spielen gegen Nikosia in den unliebsamen Wettbewerb. Der damalige Coach, Peter Bosz, wurde gefeuert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)