Champions League: „Kein Impfstoff gegen Lewandowski" - Pressestimmen zu FC Bayern vs. Kiew

AS: „Kein Impfstoff gegen Lewandowski. Inmitten einer der größten Krisen der jüngeren Vergangenheit in der Allianz Arena aufgrund der Impfgegnerschaft in der Mannschaft und der jüngsten Niederlage gegen Augsburg trumpfte der Pole erneut auf und sorgte für einen tristen 2:1-Sieg im Schnee von Kiew, der mit dem Einzug ins Achtelfinale als Tabellenführer der Gruppe E belohnt wurde.“