FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann und Alphonso Davies vor Benfica Lissabon

„Das ist kein Problem. So ein Spiel gegen Gladbach kann passieren. Wir haben lautstarke Leader hinten drin und wir sind sehr stark hinten. Wir werden auch noch besser. Lucas Hernández spricht nicht so viel, aber er gibt einem gute Tipps und hilft einem viel. Er ist einer unserer besten Jungs. Wir verständigen uns meist auf Englisch in der Abwehr.“