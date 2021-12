Champions League: BVB in der Einzelkritik - Haaland beeindruckt gegen Besiktas

Mats Hummels: Nach seinen Böcken gegen die Bayern zeigte sich der Abwehrchef deutlich stärker. Hatte gegen harmlose Istanbuler alles im Griff. Verteidigte äußerst aufmerksam, was sich zum Beispiel in einer starken Balleroberung in der 64. Minute widerspiegelte. Gut! SPORT1-Note: 2