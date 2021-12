FC Bayern: Jamal Musiala begeistert in Champions League und bekommt Lob von Müller

Der Plan des Bayern-Trainers sollte voll aufgehen. Mit einer starken Leistung, gekrönt von einem eigenen Tor, spielte sich Musiala am Mittwoch in den Vordergrund. In seiner Rolle als Sechser bzw. Achter überzeugte der etatmäßige Flügelspieler mit Ballsicherheit, mutigen Dribblings und intelligenten Pässen.