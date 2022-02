Champions League: Manchester United, Anthony Elanga verzückt Fans

Alle, die es mit ManUnited halten, wussten nach dem Schlusspfiff auch, bei wem sie sich zu bedanken hatten. „Ich habe davon geträumt, in der Champions League gegen Teams wie Atlético Madrid zu treffen“, verriet Elanga nach dem Spiel. „Ich will so gut spielen wie ich kann und ich schätze den Boss (Trainer Ralf Rangnick, Anm. d. Red.) sehr. Er sagte mir, ich solle den Verteidigern Angst machen.“