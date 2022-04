Champions League: Einzelkritik FC Bayern, Thomas Müller desolat

BENJAMIN PAVARD (bis 71.): Mit einer wichtigen Rettungstat in der 29., als er dem einschussbereiten Moreno den Ball vom Fuß spitzelte. In einigen Situationen trotzdem nicht sattelfest – wie bei Villarreals aberkanntem Kunsttor, als er Coquelin nur Geleitschutz gab. Offensiv blieb Pavard wie so oft blass. SPORT1-Note: 4,5 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)