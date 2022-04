Champions League: Stimmen von Müller, Nagelsmann, Kimmich nach Bayern-Pleite

... über mögliche Parallelen zur 2:4-Pleite in Bochum: „Ich weiß nicht, ob der Vergleich zum Bochum-Spiel angebracht ist. Aber wir haben verloren, den Schuh ziehen wir uns an. Wir sind nicht da, um zu lamentieren oder unser Spiel zu zerpflücken. Wir wissen einzuschätzen, dass es heute in allen Belangen nicht das war, was wir zeigen wollen. Da sind wir zu erfahren. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel. Wir stehen mit 0:1 in Rückstand, es ist die Hälfte der Serie gespielt. Wir werden uns aufrappeln, schauen, dass wir am Wochenende das Bundesliga-Spiel gewinnen, und dann geht es am Dienstag weiter. Da wissen wir schon, was zu tun ist. Aber man hat gesehen: Es ist nicht dieser Gegner, wo man leicht drüberspaziert.“