FC Bayern nach CL-Aus: Rummenigge über Nagelsmann, Kahn und Kader

Der langjährige Vorstandsvorsitzende, der am 1. Juli 2021 die Amtsgeschäfte komplett auf Oliver Kahn übertragen hatte und das Scheitern in der Königsklasse an der Seite von Ehrenpräsident Uli Hoeneß erlebte, sprach am Tag danach von „Schockstarre“ und einem „Stich ins Herz“ - und suchte im Interview mit der Bild nach Erklärungen. (HINTERGRUND: Das muss Bayern ändern)