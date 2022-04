Premier League: Jürgen Klopp und Liverpool - wo die Erfolgsgeschichte ihren Anfang fand

Die Begeisterung der Söhne übertrug sich sogleich auch auf den Vater. „In diesem Moment war für sie die Entscheidung gefallen... Und es war klar, dass wir das tun würden, weil es sich von der ersten Sekunde an richtig anfühlte. Es war definitiv lebensverändernd“, war der ehemalige BVB-Trainer von Anfang an von der Entscheidung überzeugt. „Ich beurteile meine Zeit hier nicht so sehr nach Trophäen. Es geht um die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir uns entwickeln und in welchem Zustand sich der Verein befindet. Dies ist ein gesunder Verein in einer guten Situation.“