Champions-League-Finale: Liverpool reagiert auf Anschuldigungen und fordert Entschuldigung

„Wir waren völlig fassungslos, als wir von diesen Äußerungen erfuhren. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass unser Vorsitzender, Tom Werner, einen Brief an den französischen Minister geschickt hat, in dem er unsere Ansichten darlegt und eine Entschuldigung bei unseren Fans für diese Äußerungen fordert“, so Liverpools Geschäftsführer Billy Hogan.