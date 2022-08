Champions League, Stimmen: Nagelsmann, Kehl, Terzic, Müller und Salihamidzic reagieren auf Auslosung

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): „Wir sind extrem stolz, in unserem siebten Jahr als Bundesligist bereits zum fünften Mal an der Champions League teilzunehmen. Die Gruppe mit Titelverteidiger und Rekordchampion Real Madrid sowie den amtierenden Landesmeistern Schachtar Donezk und Celtic Glasgow ist eine spannende Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf magische Nächte! Unser Ziel ist es, europäisch zu überwintern - am liebsten natürlich zum dritten Mal in der Königsklasse.“