BVB: Süle hat alles im Griff - auch Guerreiro stark! Einzelkritik zum Sieg gegen Kopenhagen

MARCO REUS (bis 84.): Der Kapitän ist zurzeit in absoluter Top-Form! Mr. Dosenöffner erzielte mal wieder – wie so oft in der Vergangenheit – die wichtige 1:0-Führung (35.). Beim 2:0 von Guerreiro war er ebenfalls maßgeblich beteiligt, indem er Druck auf den Gegenspieler ausübte und den Ball so gewann. Ganz stark! Wenn es gefährlich wurde, hatte meist auch Reus seinen feinen rechten Fuß im Spiel. Wurde bei seiner Auswechslung mit Sprechchören von der „Süd“ gefeiert. So kann er Hansi Flick auch bei der WM helfen! SPORT1-Note: 1