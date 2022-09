Champions League, Einzelkritik BVB: Hummels wie zu besten Zeiten! Meyer patzt, Modeste fehlt Bindung

Die Dortmunder sehen im Spiel bei Manchester City lange wie der Sieger aus, gehen am Ende beim 1:2 aber komplett ohne Punkte nach Hause. Ausgerechnet Erling Haaland schockte die Dortmunder mit seinem artistischen Treffer in der Schlussphase und versaute seinem Ex-Klub so das Wiedersehen mit dem Norweger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)