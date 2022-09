FC Bayern: Goretzka hat überhaupt nichts falsch gemacht - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau

Am Ende liegt es an Julian Nagelsmann, diesen Konkurrenzkampf geschickt zu moderieren und von Spiel zu Spiel abwägen, was das Beste für sein Team ist. Gegen das feinfüßige Barca-Mittelfeld war es zweifellos Goretzka, der mit seiner Wu(ch)t zum „Gamechanger“ wurde. Ein Auftritt, der zeigte: Konkurrenz belebt das Geschäft! (SERVICE: So bitter lief die Lewy-Rückkehr)