Bayerns Super-Teenie Tel: Falsch eingesetzt? Nagelsmann wird deutlich

Denn der neue Super-Teenie des Rekordmeisters hatte sich am Dienstagabend bedeutend mehr vorgenommen. Trainer Julian Nagelsmann brachte Tel in der 58. Minute für Doppeltorschütze Leroy Sané. Eine gute halbe Stunde bot sich dem für über 20 Millionen Euro aus Rennes verpflichteten Offensiv-Talent also, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Doch ihm gelang nicht viel.