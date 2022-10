Champions League: Auch Sorgenkind Gnabry trifft! Bayern mit Rekord-Spektakel gegen Pilsen

Der deutsche Rekordmeister machte früh klar, wer Herr im Haus ist und ließ den Gästen aus Tschechien keine Chance. Bereits in der 7. Minute gingen die Bayern durch Leroy Sané in Führung. Ihm gelang damit etwas, was zuvor nur Robert Lewandowski (2019 und 2021) im Bayern-Trikot geschafft hatte: Tore in jedem der ersten drei Gruppenspiele. (BERICHT: Salihamidzic schwärmt von Bayern-Star)