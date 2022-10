Champions League: Goretzka überragend - Neuzugang enttäuscht, die Einzelkritik der Bayern gegen Pilsen

SVEN ULREICH: Die mangelnde Spielpraxis merkte man dem Vertreter von Kapitän Neuer, der mit Schulterproblemen pausieren musste, durchaus an. Leistete sich mit dem Ball am Fuß so manchen (immerhin folgenlosen) Schnitzer. Bewahrte sein Team nach einer Stunde mit einer Weltklasse-Tat zuerst vor dem Ehrentreffer, war eine Minute später aber machtlos; genauso wie beim 4:2. SPORT1-Note: 3.