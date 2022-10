Champions League: Inter & Liverpool heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Der italienische Topklub könnte sich einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe C am fünften Spieltag schon vorzeitig sichern. Im frühen Spiel um 18.45 Uhr braucht Inter einen Sieg gegen den bisher stets punkt- und chancenlosen Außenseiter Viktoria Pilsen, um Barcas Schicksal zu besiegeln. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)