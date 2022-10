Champions League gegen Sporting Lissabon: So geht Eintracht Frankfurt in das Achtelfinal-Endspiel

Glasner warnt nicht nur wegen der 0:3-Pleite im Hinspiel vor Sporting. „Es ist schwierig, gegen sie Torchancen zu erspielen. Sie sind sehr gut organisiert. Selber spielen sie sehr schnell in die Spitze, haben viel Qualität. Es wird ein Fifty-Fifty-Spiel“, so der Österreicher, dessen Team mit über anderthalb Stunden Verspätung erst am späten Abend in Lissabon gelandet war.