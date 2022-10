"Wunderwerk": SSC Neapel verzaubert Europa nach Ajax-Sieg

Doch an Kvaratskhelia liegt es nicht allein, dass Neapel über Europa fegt. Zur Erinnerung: Das Team von Trainer Luciano Spalletti führt die Serie A an, steht außerdem mit der vollen Ausbeute von neun Punkten und einem Torverhältnis von 13:2 an der Spitze der Gruppe A in der Königsklasse.